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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فيسبوك تهدد بحظر نشر المواد الإخبارية الأسترالية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
فيسبوك
فيسبوك
وكالات
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هددت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة فيسبوك بحظر نشر وتبادل المواد الإخبارية الأسترالية على منصتها إذا مضت حكومة أستراليا قدما في خططها لإلزام شركات شبكات التواصل الاجتماعي بدفع مقابل لوسائل الإعلام الأسترالية عند إعادة نشر محتوى هذه الوسائل.

وقال ويل إيستون المدير الإقليمي لشركة فيسبوك في أستراليا ونيوزيلندا في رسالة عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء إنه "في حال تحول هذه المسودة إلى قانون، سنوقف السماح للناشرين والمستخدمين في أستراليا عن نشر الأخبار المحلية والدولية على موقعي فيسبوك وإنستجرام".

يأتي ذلك فيما يطالب عدد من كبرى المؤسسات الإعلامية في أستراليا بإلزام شركات خدمات الإنترنت العملاقة مثل فيسبوك وجوجل بدفع ما يتراوح بين 600 مليون (430 مليون دولار أمريكي) ومليار دولار أسترالي سنويا مقابل إعادة استخدام موادها الإعلامية على منصات هذه الشركات.

وتقول الحكومة إن القانون المنتظر يستهدف توفير أرضية عادلة للمفاوضات بين شركات الإعلام وشركات التكنولوجيا والإنترنت.

في المقابل قال إيستون إن القانون الاسترالي الجديد "يسيء فهم آليات الإنترنت وسيضر بكل المؤسسات الإعلامية التي تحاول الحكومة حمايتها".

وأضاف أن حظر نشر المواد الإخبارية الأسترالية على منصة فيسبوك لن يكون الخيار الأول وإنما الخيار الأخير لحماية الشركة من نتيجة ستكون مجافية للمنطق وستضر ولن تفيد قطاع الإعلام في أستراليا على المدى الطويل.

كانت جوجل قد حذرت من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى حرمان الأستراليين من خدماتها المجانية ويعرض بياناتهم الشخصية للخطر.

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