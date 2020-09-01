إصابات كورونا تصل إلى 462 ألفا و858 في إسبانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 462 ألفا و858 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 29094 حالة. وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا.