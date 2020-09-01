ضبط أدوية مهربة ومحظور بيعها في الغربية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة مكبرة لضبط سوق الدواء.أسفرت الحملة عن ضبط مكان غير مرخص بحي طنطا أول به كمية كبيرة من الالبيومين البشرى ومذيبات الجلطات والمحاليل وأدوية مسببة للإجهاض محظور بيعها خارج المستشفيات، وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة وغير مسجلة وأدوية تامين صحى وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية (الجدول الثاني والأول) بكميات ١٧١ زجاجة و٦١٩ زجاجة محلول وشراب و١٦٩أمبولا و١٥ شريطا، وتم قيد المحضر برقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح أول طنطا وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات حوالى 200 ألف جنيه.جاء ذلك بناء على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضبط سوق الدواء، واستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.ووجه الدكتور عبد الناصر الشكر لإدارة التفتيش الصيدلي والقائمين بالحملة د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى هيثم غرابة مفتش الصيدليات ياسر مراد محمد الشيخ مفتشا التموين.