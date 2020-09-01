رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أدوية مهربة ومحظور بيعها في الغربية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:54 ص
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة مكبرة لضبط سوق الدواء.

أسفرت الحملة عن ضبط مكان غير مرخص بحي طنطا أول به كمية كبيرة من الالبيومين البشرى ومذيبات الجلطات والمحاليل وأدوية مسببة للإجهاض محظور بيعها خارج المستشفيات، وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة وغير مسجلة وأدوية تامين صحى وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية (الجدول الثاني والأول) بكميات ١٧١ زجاجة و٦١٩ زجاجة محلول وشراب و١٦٩أمبولا و١٥ شريطا، وتم قيد المحضر برقم ٢٠٨٠٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح أول طنطا وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات حوالى 200 ألف جنيه.

جاء ذلك بناء على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضبط سوق الدواء، واستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

ووجه الدكتور عبد الناصر الشكر لإدارة التفتيش الصيدلي والقائمين بالحملة د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى هيثم غرابة مفتش الصيدليات ياسر مراد محمد الشيخ مفتشا التموين.
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة
ضبط أدوية مهربة

موضوعات متعلقة

7 سلع جديدة على البطاقات التموينية اعتبارًا من الغد

تفاصيل الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

روما يتعاقد مع الأرمينى مخيتريان بشكل نهائى

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا