بدء صرف معاشات سبتمبر لـ10.3 مليون مستفيد.. اليوم

تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 صرف معاشات شهر سبتمبر، لما يقرب من 10.3 مليون مستفيد وبقيمة تقرب من 17.8 مليار جنيه شهريا.ومن المقرر أن يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعًا للتكدس أمام المنافذ، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.وسيتم الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى بعد غد الأربعاء، ومن كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد 3،6 سبتمبر.أما من كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الإثنين والثلاثاء 7و8 سبتمبر، على أن يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا فى مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما أن الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارتATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من اليوم أول شهر سبتمبر.