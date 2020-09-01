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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:40 ص
حسنى عبدربه
حسنى عبدربه
عبدالهادي أبوطالب
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كشف محمد إبراهيم، الصديق المقرب من حسني عبدربه لاعب وسط الإسماعيلي ومنتخب مصر ، عن إصابة الأخير بوعكة صحية.

وقال «إبراهيم»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتيجة الضغط العصبي الذي تعرض له اليوم أخي وصديقي حسني عبدربه، يتلقى العلاج الآن بمستشفي الجامعي التخصصي، حيث يعاني من ارتفاع شديد بالضغط أدى إلى فقده الوعي، أرجوا الدعاء له بالشفاء».

ونشر «عبد ربه» فيديو عبر صفحته الشخصية أثناء مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، مساء أمس الإثنين، يوضح فيه منع مجلس إدارة الإسماعيلي له من حضور المباراة وطرده من النادي.

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