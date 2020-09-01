سجناء يحتجزون 10 حراس رهائن بسجن مشدد الحراسة فى جواتيمالا

احتجز سجناء، عشرة من حراس سجن مشدد الحراسة في جواتيمالا، بعد صدور أمر بنقل 39 من زعماء عصابة «باريو 18» الإجرامية إلى سجون أخرى، حسبما أفادت السلطات.وحدثت الواقعة في سجن معروف باسم «إل إنفيرنيتو» في «إسكوينتلا»، يقع على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب غربي جواتيمالا سيتي، حسبما أفادت وكالة أنباء«فرنس برس».وقال وزير الداخلية أوليفيريو جارسيا روداس، إنه تم إرسال حوالي ألفي عنصر من الشرطة الوطنية للتعامل مع الوضع.وأصدر الوزير تعليمات صارمة باستعادة النظام في السجن، وقال: «إذا كان استخدام القوة ضروريًا، فسيحدث ذلك».