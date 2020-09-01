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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون جنوب السعودية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
تدمير طائرة مسيرة
تدمير طائرة مسيرة
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن التحالف الذي تقوده المملكة ويحارب في اليمن اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران مستهدفين مدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة.

وفي وقت سابق، اعترض التحالف ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون على مطار أبها الدولي السعودي، أول أمس الأحد.

ونقلت الوكالة عن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، قوله إنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار.

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