ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية٬ في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة أونلاين بعنوان «رسائل الأحياء إلى الأموات».يتحدث في الندوة كلا من: «الدكتورة فايزة هيكل أستاذ علم المصريات، والدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية بالقاهرة والجيزة».تتطرق الندوة إلى ظاهرة إرسال الخطابات إلى الموتى في مصر القديمة، حيث تعود هذه الظاهرة بجذورها إلى مصر القديمة حين قدس المصري القديم العديد من الشخصيات المؤثرة، وعلى الرغم من ظهور الديانات السماوية فإن تلك الظاهرة استمرت حتى بعد دخول المسيحية مصر على يد القديس مرقص الرسول، فظهر تقديس الشهداء والقديسين.وبالمثل بعد دخول الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص عام 641 م، استمر المصريون في إرسال الخطابات لطلب العون من الأولياء الصالحين الأموات، لذلك فإن كل مرحلة تسلم للمرحلة التي تليها مكونة استمرارية ووحدة الموروث الشعبي في تاريخنا الفكري وواقعنا الاجتماعي والحضاري الحالي.