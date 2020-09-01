الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

تحل الكاتبة التونسية حياة الرايس٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ ضيفة على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقدم قراءة لفصل من مسرحيتها الشعرية "سيدة الأسرار عشتار".يشار إلي أن "الرايس" سبق وصدر لها: أنا وفرنسوا٬ جسدي المبعثر على العتبة، ليت هندا، طقوس سرية وجحيم. بالإضافة إلي ديوان شعري بعنوان "أنثى الريح"، ومسرحيتان بعنوان" أثينا" و"سيدة الأسرار عشتار".كما صدرت لها دراسة نقدية بعنوان: جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن. ورواية بعنوان "بغداد وقد انتصف الليل فيها"