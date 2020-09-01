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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تحيى الذكرى الـ81 للحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:12 ص
أندريه دودا
أندريه دودا
وكالات
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تحيي بولندا، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ 81 لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي بدأت بغزو ألمانيا النازية لجارتها الشرقية.

ومن المقرر أن تبدأ المراسم الرئيسية قبل الفجر في جدانسك، حيث تعرضت نقطة عسكرية بولندية في شبه جزيرة ويستربلات لهجوم من قبل القوات الألمانية في أول سبتمبر 1939، وفي فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف خلال الحرب في نفس اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

ومن المقرر أن يلقي الرئيس البولندي أندريه دودا خطابًا بمناسبة الذكرى السنوية في ويستربلات، وسيشارك أيضًا رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في مدينة فيلون، والتي قصفتها القوات الجوية الألمانية (لوفتفافه) في ذلك الوقت.

وفقدت بولندا نحو ستة ملايين مواطن في الحرب العالمية الثانية، نصفهم تقريبًا من اليهود.

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