واشنطن تتحدى الصين وتزيد من دعمها لتايوان

أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق قناة جديدة للحوار الثنائي مع تايوان بشأن الاقتصاد، ما يهدف إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن والجزيرة.وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المختص بشرق آسيا ديفيد ستيلويل، إن واشنطن كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة في ظل تنامي التهديدات الصينية للأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وأضاف: «سنواصل دعم تايبيه في التصدي لحملة الحزب الشيوعي الصيني للضغط على تايوان وترهيبها وتهميشها».وقدمت وزارة خارجية تايوان الشكر للولايات المتحدة، متهمة الصين باللجوء إلى وسائل عسكرية لترهيب تايوان، وأكدت أنها ستعزز القدرات العسكرية للجزيرة.يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها على الرغم من وجود حكومة مستقلة في الجزيرة منذ لجوء أنصار حزب «الكومينتانج» القومي إليها في أعقاب هزيمتهم في الحرب الأهلية مع الشيوعيين في الأربعينات من القرن الماضي.