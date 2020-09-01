رئيس الوزراء الكندى يكشف عن اتفاقيات لشراء لقاحات ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا وافقت على شراء قرابة 190 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.وقال ترودو للصحفيين في أوتاوا، إن الاتفاقيات سوف تضمن شراء 76 مليون جرعة لقاح «NVX-cov2373» من شركة «نوفافاكس» ومقرها ميريلاند، و38 مليون جرعة «AD.26COV.2S» من شركة «جونسون أند جونسون» ومقرها نيوجيرسي.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن هذه الاتفاقيات تأتي إضافة إلى اتفاقيات شراء سبق توقيعها مع شركة «فايزر» ومقرها نيويورك، من أجل الحصول على ما لايقل عن 20 مليون جرعة، و56 مليون جرعة من شركة «موديرنا» ومقرها كامبردج بولاية ماساشوستس.وأوضح البيان أن كندا سوف تستمر في التفاوض من أجل توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من شركات المستحضرات الطبية الرائدة لضمان الإمداد باللقاحات المحتملة.