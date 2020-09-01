تحطم طائرة إنذار مبكر أمريكية ونجاة طاقمها

تحطمت طائرة إنذار مبكر من نوع «إي - 2 هوك آي» تابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل ولاية فرجينيا، فيما تمكن أفراد طاقمها الأربعة من النجاة.وقال المتحدث باسم القوات البحرية الأمريكية باتريك جوردن، إن الطائرة تحطمت في حوالي الساعة 16.05 بالتوقيت المحلي (23.05 بتوقيت موسكو)، أثناء تنفيذها رحلة تدريبية بعد انطلاقها من القاعدة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة نورفولك بولاية فرجينيا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف أن قائدي الطائرة وطيارين آخرين تركوا الطائرة بأمان، دون تعرضهم لإصابات خطيرة.