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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:55 ص
دار الأوبرا
دار الأوبرا
نضال ممدوح
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يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة والنصف من مساء غدًا الأربعاء٬ العرض المسرحي "مفتاح شهرة"٬ ضمن عروض الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

يشارك العرض في مسابقة العروض المصرية الحية (مسابقة الدكتور حسن عطية)، مسرحية "مفتاح شهرة" تقدمها فرقة اللعبة المسرحية٬ من بطولة عماد إسماعيل ودعاء حمزة٬ تأليف وإخراج دعاء حمزة.

وفرقة اللعبة المسرحية تقدم عروض ذات نصوص لا تتجاوز الساعة الواحدة٬ وتدور حول ممثل أو ثلاثة ممثلين على الأكثر٬ على خشبة المسرح.

قدمت أول عروضها فى شهر مايو 2014 مونودراما " صح النوم " عن نص نوبة صحيان للكاتب الإيطالي داريوفو والتى كتبت فى السبعينيات من القرن الماضى وتم ترجمتها من خلال الناقدة والكاتبة المصرية منحة البطراوى وقدمت المعالجة الدرامية والتمثيل والإخراج دعاء حمزة.

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