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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تصدر عفوًا عن 110 معارض سياسى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، أن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر عفوا عن 110 سياسيين أو ناشطين، بينهم بعض أعضاء المعارضة البارزين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من بين الذين صدر العفو عنهم أشخاص في السجن وغيرهم ممن هم في المنفى وبعض الذين مُنعوا من خوض الانتخابات.

وضمن هؤلاء الأشخاص النائب فريدي جيفارا الذي يقيم في مقر سفارة تشيلي، وروبرتو ماريرو، أحد مساعدي زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا.

واعتُقل ماريرو قبل أكثر من عام.

وقال رودريجيز إن الحكومة تسعى إلى "مصالحة وطنية" ومشاركة المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 ديسمبر، التي رفضتها أحزاب المعارضة الرئيسية ووصفتها بأنها "مهزلة".

وجاء هذا العفو بعد إطلاق سراح النائب خوان ريكويسنس الأسبوع الماضي، حيث كان متهمًا بالضلوع في هجوم بطائرة مسيرة ضد مادورو.

وتشير منظمة "فورو بينال" غير الحكومية إلى أن عدد السجناء السياسيين في فنزويلا يقترب من 380 شخصا.

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