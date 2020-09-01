تحديد موعد بدء محاكمة مستشار ترامب السابق

حددت قاضية تنظر قضية الاحتيال المرفوعة ضد ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، موعدًا مبدئيًا لمحاكمته في 24 مايو 2021.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، وجهت اتهامات إلى بانون وثلاثة آخرين بالاحتيال على الأشخاص الذين تبرعوا لحملة خاصة لبناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.وظهر المتهمون عبر الفيديو كونفرانس في جلسة محكمة في نيويورك، وهي الأولى أمام قاضية المحكمة الجزئية أناليسا توريس وأكدوا براءتهم من التهم.وكان بانون قد دفع بأنه غير مذنب في وقت سابق من الشهر الجاري وأفرج عنه بكفالة، حيث يتهم بتحويل أموال التبرعات لتمويل منظمي الحملة.