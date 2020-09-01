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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممى لإعادة تأهيل المقاتلين الأجانب

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد مشروع قرار لتأهيل المقاتلين الأجانب؛ بسبب عدم تضمنه فقرة تطالب بإعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية.

وحظي مشروع القرار الذي أعدته أندونيسيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، بتأييد كافة أعضاء المجلس الـ14 ما عدا الولايات المتحدة التي فرضت عليه الفيتو، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وقال فيودور سترجيجوفسكي، سكريتر البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقب الجلسة: «صوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار إندونيسي حول ملاحقة الإرهابيين قضائيًا، وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا وإعادة دمجهم في المجتمع، ودعمت روسيا المشروع لكنها أعربت عن قلقها إزاء حقيقة أن الوثيقة لا تتضمن دعوة جميع الدول لعودة مواطنيها وخاصة الذين على صلة بالإرهاب، من مناطق النزاعات المسلحة».

واكتفى مشروع القرار بتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم بعد قضائهم أحكام السجن الصادرة بحقهم في دول سجنهم، وعلى تقديم مساعدة خاصة لزوجاتهم وأبنائهم، علما أن آلافا من العناصر السابقين في التنظيمات الإرهابية مسجونون في سوريا والعراق.

ودعت واشنطن إلى تضمين النص المطالبة بإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى أوطانهم.

لكن هذا الموقف عارضته الدول الأوروبية والعربية؛ لأنها تفضل أن يحاكم الإرهابيون في الدول التي ارتكبوا جرائمهم فيها ويقضون عقوباتهم في هذه الدول.

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