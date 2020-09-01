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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
المسرح القومي
المسرح القومي
نضال ممدوح
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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح القومي بالعتبة فعاليات الدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وبحضور رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان٬ والرئيس الشرفي للمهرجان والدكتور فوزي فهمي، وعدد من المسرحيين من عدة أجيال.

ويتضمن حفل الافتتاح٬ إعلان إفتتاح الدورة المهداة إلى اسم الراحل الفنان سناء شافع، وتكريم ثمانية مبدعين٬ من رموز الإبداع المسرحي المغاير.

كما يتضمن حفل الافتتاح عرض مسرحي قصير بعنوان "تحت النظر"٬ لمجموعة من شباب المسرح، من إخراج كمال عطية، الذي قال إن العرض سيكون عنوانًا لإنتصار الإبداع على أية ظروف قاهرة، كما أنه سيتضمن استعراضا لأدوات الممثل المختلفة وتفاصيل أخرى فضل د.كمال أن يحتفظ بها حتى ليلة الافتتاح ليفاجيْ جمهوره.

دورة هذا العام التي تستمر فعالياتها حتى 11 سبتمبر ستتضمن فعاليات عدة في مزيج ما بين الفعاليات الحية، والـ"أون لاين"، حيث تنطلق منافساتها عبر ثلاث مسابقات٬ اثنتان منهما افتراضيا عبر الشاشات والوسائط التقنية، سيتابعهما الجمهور من خلال القناة الرسمية للمهرجان علي "يوتيوب" وهما مسابقة" مسرح الحظر".

المسابقة الثانية ستكون لـ"العروض المصورة" التي لا تتجاوز مدتها حاجز الـ90 دقيقة٬ المسابقة الثالثة وهي مخصصة للعروض المصرية الحية، التي ستقدم علي مسارح الجمهورية والمكشوف بالأوبرا ومركز الهناجر٬ ومسرح معهد الفنون المسرحية.

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