«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

أكمل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي سيقوده فنيًا علي ماهر خلفًا لطارق العشري.ويتكون الجهاز الفني الجديد من الكابتن عبد الظاهر السقا مديرًا رياضيًا، والكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا، والكابتن محمد عبد الكريم مدربًا عامًا، والكابتن محمد شرف مدربًا، والكابتن مصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، والكابتن وائل رأفت مخططًا للأحمال، والدكتور محمود الشحات طبيبًا للفريق.ومن المقرر أن يتولى الكابتن علي ماهر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، قيادة تدريبات الفريق بمعسكره المغلق المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.