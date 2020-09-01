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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بالسودان

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:16 ص
وزارة الخارجية والتعاون
وزارة الخارجية والتعاون
وكالات
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رحبت الإمارات بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة بمدينة جوبا بجنوب السودان.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان تأكيدها وقوف دولة الإمارات التام مع السودان ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار، حسبما أفادت وكالة أنباء «وام».

واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق تعزيز أمن واستقرار وسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية، معبرة عن تقديرها لجهود الحكومة الانتقالية السودانية في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، داعية بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام.

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