مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

كشف الشاعر مؤمن سمير عن انتهائه من أحدث إبداعاته الشعرية٬ بكتابة كراستين شعريتين تحمل كل واحدة منهما سمـتًا واحدًا وحساسية واحدة٬ بعنوانى "صرة مختومة تحت السماء" و"تمثالان من الحرير".وقال "مؤمن"، في تصريحات لـ"الدستور": "ارتأيت جعلهما بهذا الشكل٬ أي أن يكون كل منهما بمثابة ديوان صغير الحجم، نظرًا لنفوري منذ زمن بعيد من فكرة حشد القصائد وجمعها بين دفتي كتاب دون اشتراط لتوافر خط فني واحد يجمعهم٬ لهذا لم استجب للأصدقاء الذين أشاروا عليَّ بإضافة هاتين الكراستين٬ لديوان واحد باعتبارهما (قصائد طوال) وآثرت اعتبارهما أعمالًا خاصة رغم الحجم الذي يقارب الخمسين صفحة من القطع الصغير فقط".ويسيطر على الكراسة الشعرية الأولى عنصرها المهيمن هو التصوف٬ والكراسة الثانية تقارب علاقة خاصة بين رجل وامرأة.يشار إلى أن "مؤمن سمير" سبق وصدر له: غذاء السمك٬ أناشيد الغيمة المارقة٬ أصوات تحت الأظافر٬ بصيرة المتشكك٬ الأصابع البيضاء للجحيم٬ سلة إيروتيكا تحت نافذتك٬ بلا خبز ولا نبيذ٬ عالق في الغمر..كالغابة كالأسلاف٬ كونشرتو العتمة٬ هواء جاف يجرح الملامح٬ غاية النشوة، السرّيون القدماء٬ إضاءة خافتة وموسيقى، أوراد النوستالجيا٬ تفكيك السعادة٬ إغفاءة الحطاب الأعمي٬ يطل علي الحواس٬ رفة شبح في الظهيرة٬ صانع المربعات٬ تأطير الهذيان٬ ممر عميان الحروب٬ بهجة الاحتضار٬ وحيز للإثم.