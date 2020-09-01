الحزب الحاكم فى اليابان يدعم سوجا خلفًا لشينزو آبى

دعم أكبر فصيل في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، أمين عام مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ليصبح زعيما للحزب، ما يعزز فرصه لرئاسة الحكومة خلفا لشينزو آبي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " كيوديو" من شبه المؤكد أن زعيم الحزب الديمقراطي الحر سيصبح رئيسًا للوزراء بسبب أغلبيته في مجلس النواب بالبرلمان، ليحل محل شينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.وكانت وسائل إعلام يابانية رسمية قد كشفت أن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، يعتزم خوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي.وأفادت وكالة "كيوديو" اليابانية للأنباء نقلا عن مصدر لم تكشف هويته، بأن سوجا سيخوض انتخابات رئاسة الحزب الحاكم.