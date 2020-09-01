الدفاع الروسية تنفى زعم الناتو انتهاك مقاتلة روسية أجواء الدنمارك

نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم حلف الناتو حول انتهاك مقاتلة روسية «سو-27» أجواء الدنمارك.وأوضحت وزارة الدفاع أن مقاتلة «سو-27» أقلعت يوم 28 أغسطس لتحديد هوية طائرة أجنبية اقتربت من حدود روسيا فوق بحر البلطيق، ومنع انتهاك الحدود الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأشارت إلى أن الطائرة الروسية اعترضت قاذفة «B-52H» للقوات الجوية الأمريكية، مؤكدة أن تحليق المقاتلة الروسية كان فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبالتوافق التام مع قواعد الملاحة الجوية الدولية، دون أي انتهاك لأجواء الدول الأخرى.