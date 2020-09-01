فرنسا.. أكثر من 8 آلاف شخص مدرجون على قائمة التطرف لأغراض إرهابية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن 8132 شخصًا في فرنسا مدرجون اليوم على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذات الطابع الإرهابي.وأوضح الوزير، أثناء زيارة لمقر الإدارة العامة للأمن الداخلي، أن الخطر الإرهابي يبقى التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وقال «دار مانان»، قبل يومين من بدء المحاكمة في اعتداءي صحيفة «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي في يناير 2015، إن مكافحة الإرهاب أولوية للحكومة، مضيفًا: «لن نتوقف أبدًا عن مطاردة أعداء الجمهورية بدون هوادة».وأفاد بأنه رغم الهزيمة العسكرية لتنظيم «داعش»، فإن التهديد الإرهابي من الخارج حتى وإن تراجع يجب أن نخصص له دائمًا كل الاهتمام.وأوضح أن التهديد الناجم عن عمليات إرهابية يخطط لها في الداخل هو الأكبر والأقوى وتغذيه دعاية المجموعات الإرهابية المستلهمة من الجهاديين.ورأى الوزير، أن «التهديد الذي يطرحه أنصار الإسلام الراديكالي بات تحديًا متناميًا لأجهزة الاستخبارات التي تقوم اليوم بمتابعة 8132 شخصًا مدرجين على هذه القائمة».وفي ظل تحديات عملية مكافحة الإرهاب، لفت «دارمانان» إلى الإمكانات الإضافية المخصصة للإدارة العامة للأمن الداخلي التي ستزيد عديدها بـ 1260 فردًا طوال فترة الولاية الرئاسية.