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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 قتلى بينهم 3 من جنسيات غير سورية جراء الضربات الإسرائيلية جنوب دمشق

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
انفجارات في دمشق
انفجارات في دمشق
سميرة إبراهيم
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قتل 5 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم 3 من جنسيات غير سورية، وأصيب أكثر من 10 آخرين، اليوم، جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب دمشق، والتي أسفرت عن خسائر مادية كبيرة في مواقع الاستهدافات.

وكانت الضربات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع لقوات الجيش السوري في ريفي دمشق ودرعا، حيث استهدفت إحدى الضربات محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب دمشق.

وقصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع وكتيبة نامر وكتيبة قرفا وتل محجة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي تتواجد فيها قوات «حزب الله»، اللبناني.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، انفجارات عنيفة في ريفي دمشق ودرعا جنوب سورية، نتيجة قصف إسرائيلي، تزامنًا مع محاولة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للأهداف في سماء المنطقة.

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