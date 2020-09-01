السجن 18 سنة وغرامة 8 ملايين ليرة لقاتلى الطفلة سيدرا

أعلنت رئيسة محكمة جنايات الأحداث بطرطوس آسيا عيسى، أن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 18 سنة على حدثين قتلا الطفلة سيدرا زيدان وتغريمهما 8 ملايين ليرة لأهل الضحية.وحسبما أفادت صحيفة "الوطن" السورية، أوضحت آسيا عيسى أن التشدد في الحكم جاء نتيجة بشاعة الجريمة لأنه لا يمكن أن يتم تخيل طفلة في هذا العمر يتم اغتصابها وقتلها بهذه الطريقة، لدرجة أن هناك تهشما في الجمجمة، مشيرة إلى أن مرتكبي هذا الفعل لديهما حس ونزعة إجرامية رغم أنهما حدثان، مع العلم أن المحكمة تتساهل في بعض الجرائم التي يرتكبها الأحداث مثل السرقة، لكن ليس في مثل هذه الجرائم.وبينت أنه تم جمع جرائم مادية ارتكباها في الجريمة ذاتها، وهي الاغتصاب والقتل العمد بعد الاغتصاب وإجراء الفعل المنافي للحشمة، لافتة إلى أن الحكم قابل للطعن بالنقض.وأشارت إلى أنه في حال تطبيق العقوبة بحقهما سوف يقضيانها في معهد الأحداث، مشيرة للغرامة المالية التي سوف يدفعانها إلى أهل الطفلة سيدرا 8 ملايين ليرة بعدما تم الحجز على أموال أهلهما المنقولة وغير المنقولة.وهزت الجريمة التي ارتكبها كل من يزن وعلي التي وقعت في قرية القليعة في منطقة دريكيش بطرطوس بداية الشهر السابع الماضي الشارع السوري، بعدما أقدما على استدراج القاصر سيدرا البالغة من العمر 13 عاما إلى منزل يزن، ثم اغتصابها وقتلها خنقا بسلك كهربائي وبطريقة بشعة، ثم رميا جثتها في أرض زراعية مجاورة للمنزل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة خمسة أيام، حتى تم اكتشافها من والدها وأحد أقاربه.