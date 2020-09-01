رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن 18 سنة وغرامة 8 ملايين ليرة لقاتلى الطفلة سيدرا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:34 ص
الطفلة سيدرا
الطفلة سيدرا
وكالات
طباعة
أعلنت رئيسة محكمة جنايات الأحداث بطرطوس آسيا عيسى، أن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن 18 سنة على حدثين قتلا الطفلة سيدرا زيدان وتغريمهما 8 ملايين ليرة لأهل الضحية.

وحسبما أفادت صحيفة "الوطن" السورية، أوضحت آسيا عيسى أن التشدد في الحكم جاء نتيجة بشاعة الجريمة لأنه لا يمكن أن يتم تخيل طفلة في هذا العمر يتم اغتصابها وقتلها بهذه الطريقة، لدرجة أن هناك تهشما في الجمجمة، مشيرة إلى أن مرتكبي هذا الفعل لديهما حس ونزعة إجرامية رغم أنهما حدثان، مع العلم أن المحكمة تتساهل في بعض الجرائم التي يرتكبها الأحداث مثل السرقة، لكن ليس في مثل هذه الجرائم.

وبينت أنه تم جمع جرائم مادية ارتكباها في الجريمة ذاتها، وهي الاغتصاب والقتل العمد بعد الاغتصاب وإجراء الفعل المنافي للحشمة، لافتة إلى أن الحكم قابل للطعن بالنقض.

وأشارت إلى أنه في حال تطبيق العقوبة بحقهما سوف يقضيانها في معهد الأحداث، مشيرة للغرامة المالية التي سوف يدفعانها إلى أهل الطفلة سيدرا 8 ملايين ليرة بعدما تم الحجز على أموال أهلهما المنقولة وغير المنقولة.

وهزت الجريمة التي ارتكبها كل من يزن وعلي التي وقعت في قرية القليعة في منطقة دريكيش بطرطوس بداية الشهر السابع الماضي الشارع السوري، بعدما أقدما على استدراج القاصر سيدرا البالغة من العمر 13 عاما إلى منزل يزن، ثم اغتصابها وقتلها خنقا بسلك كهربائي وبطريقة بشعة، ثم رميا جثتها في أرض زراعية مجاورة للمنزل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة خمسة أيام، حتى تم اكتشافها من والدها وأحد أقاربه.

موضوعات متعلقة

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-9-2020

روما يتعاقد مع الأرمينى مخيتريان بشكل نهائى

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا