مصادر كويتية: بريطانيا لم تبلغنا باحتجاز مواطن متهم بالإرهاب

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن سفارة البلاد في لندن لم تتلق أي اتصال أو بلاغ رسمي من السلطات البريطانية بشأن القبض على مواطن كويتي مشتبه بتورطه في أعمال إرهابية في مطار لندن.ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن المصادر القول إن الكويت لم تتلق حتى الآن أي اتصال مباشر أو رسمي ومازالت سفارتنا تجري تحرياتها، لافتةً إلى إمكانية أن تكون هذه المعلومات والاتهامات غير دقيقة ولهذا السبب لم نبلغ إلى الآن.وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أشارت إلى أن شرطة مقاطعة إسيكس وأجهزة مكافحة الإرهاب احتجزت رجلين أحدهما مواطن كويتي 34 عامًا، والآخر إيطالي 48 عامًا، كانا قد وصلا إلى العاصمة البريطانية لندن في رحلة قادمة من فيينا، على خلفية الاشتباه بقيامهما بأعمال إرهابية.