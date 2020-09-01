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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة والآثار يعقد عددًا من اللقاءات الهامة بالعاصمة التشيكية براج

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:07 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عددًا من الاجتماعات المهنية الهامة مع أندرية بابيش رئيس الوزراء التشيكي، ووزير الصحة، ووزيرة التنمية الإقليمية المسؤولة عن ملف السياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، بحضور السفير سعيد هندام سفير مصر ببراج، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات والنقاط والمقترحات التي من شأنها أن تساهم فى دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر من التشيك، حيث أن المقصد السياحي المصري يقع في المرتبة الثالثة بالنسبة للسائح التشيكي بعد كرواتيا واليونان، وقد جاء إلى مصر عام 2019 حوالي 300 ألف سائح تشيكي، زاروا فيها محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وقام الدكتور خالد العناني باستعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها حفاظًا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأشاد الجانب التشيكى بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف حركة السياحة الخارجية، موضحين أن الشعب التشيكى لديه اهتمامًا وشغف بالشواطئ المصرية.

وتبادل الجانبين المصرى والتشيكي الهدايا التذكارية خلال هذه الاجتماعات.

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