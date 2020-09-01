معهد الرعاية والتربية يبدأ قبول دفعة جديدة.. اليوم

يبدأ معهد الرعاية والتربية، اعتبارًا من اليوم وحتى 15 أكتوبر المقبل، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020 - 2021، وذلك بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.ويقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الآباء الكهنة والخدام والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة، في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.وللمعهد 38 فرعًا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب)، و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام.