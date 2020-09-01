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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مستشفى «الأسقفية» بمنوف: بدء العمل بعيادة الأطفال حديثى الولادة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:43 ص
عيادة الأطفال حديثى
عيادة الأطفال حديثى الولادة
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلنت مستشفى هرمل منوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن بدء العمل بعيادة طب الأطفال حديثي الولادة اليوم، تحت إشراف دكتور إيان فرانكش، خبير طب الأطفال حديثي الولادة الأمريكى الجنسية.

من جانبه، أوضح دكتور سمير رزق الله، مدير المستشفى: سنبدأ العمل بقسم طوارئ الأطفال من كل الأعمار على مدار الـ24 ساعة كل أيام الأسبوع، مؤكدًا على وضع خطة صحية متكاملة بالتوافق مع إدارة العلاج الحر وإدارة الشئون الصحية بالمنوفية لضمان سلامة وصحة موظفي المستشفى والمترددين عليها من خطر جائحة كورونا.

وأضاف رزق الله: نتبع الإجراءات المشددة للعاملين والمرضى مثل ارتداء الكمامات وتوزيعها مجانًا عند الدخول مع المداومة على تطهير الأيدي باستخدام المطهرات وتعقيم كافة الأسطح والأرضيات، وتعزيز سُبل استخدام التكنولوجيا في توفير النظام بين المرضى والعاملين لمنع التجمعات والازدحام وتوفير التباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر، أن مستشفى هرمل منوف أسسها الدكتور فرانك هاربر، وهو طبيب ُمرسل أيرلندي عام 1910م، إذ كان الدكتور هاربر (هرمل كما دعاه المصريون) قد وصل إلى مصر عام 1889م، وكان حلمه أن يقدم خدمة طبية للقرويين البسطاء المحرومين فيها، إما لضيق ذات اليد أو لبعدهم عن مكان تقديم الخدمة الطبية وفي عام 1894م بدأ يتجول بقارب في بعض فروع نهر النيل للوصول لهؤلاء القرويين وعلاجهم نظرًا للحاجة لوجود مستشفى ثابت لعلاج الحالات الأكثر تعقيدًا وكذلك زيادة عدد المرضى، وتم إنشاء مستشفى هرمل منوف عام 1910م وكان هاربر أول مدير لها، واستمر المستشفى يعمل من ذلك التاريخ واضعًا نصب عينيه الهدف الذي من أجله تم إنشاءه، وتناوب على إدارتها عدد من الأطباء بعد وفاة الدكتور هاربر.

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