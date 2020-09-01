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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تعتمد سفير ألمانيا الجديد بعد تأجيل «غير عادى»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:40 ص
وزير الخارجية البولندي
وزير الخارجية البولندي
وكالات
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قبلت بولندا ترشيح أرندت فريتاج فون لورينجهوفن، لمنصب سفير ألمانيا الجديد لدى البلاد، حسبما ذكر نائب وزير الخارجية، سيمون سينكوفسكي فيل سيك، لوكالة الأنباء البولندية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاءت الموافقة بعد مضي نحو ثلاثة أشهر من تقديم الترشيح، ولقيت هذه الفترة الطويلة بشكل غير عادي لمنح موافقة على سفير، تعليقا واسعا في بولندا.

وفي حديثه عن التحديات التي سيواجهها سفير ألمانيا الجديد، تكلم نائب وزير الخارجية البولندي عن "حساسية بولندا الخاصة الناتجة عن حقيقة أن جرائم الحرب العالمية الثانية ما تزال جرحا ضخما لم يلتئم في الوعي البولندي".

وأضاف أن "التئام هذا الجرح هو أكثر صعوبة إذا أخذنا في الاعتبار عودة محاولات تزوير التاريخ وعدم وجود تسويات كاملة بشأن الذنب والأخطاء".

وقال: "في هذا السياق، يحمل موقف ألمانيا والساسة الألمان أهمية خاصة".

ومن المقرر أن تحيي بولندا اليوم الثلاثاء الذكرى الـ81 للحرب العالمية الثانية التي بدأت بغزو ألمانيا النازية لجارتها الشرقية.

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