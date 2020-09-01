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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: مثول مديرة الديوان الرئاسى أمام القضاء بتهمة ادعاء الباطل

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
نادية عكاشة
نادية عكاشة
وكالات
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تمثل نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة أمام القضاء التونسي بتهمة "ادعاء الباطل".

والدعوى رفعتها ضدها أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، منى كريم.

ووجهت المحكمة الابتدائية بتونس الاثنين استدعاء إلى عكاشة للحضور يوم 28 أكتوبر القادم لاتهامها بـ"نسبة شيء غير صحيح لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك والثلب بادعاء أو نسبة أمور غير صحيحة بصورة علنية".

وكانت نادية قد اتهمت في مقال تم نشره في صحيفة "الشارع المغاربي" أستاذة القانون الدستوري منى كريم بـ"السطو على مقتطفات من مذكرة بحثها العلمي واعتمادها في مقال لها".

وأعلنت منى كريم في وقت سابق، أنها تقدمت بقضية جزائية في "الثلب وتشويه السمعة" ضد مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، وضد الصحفية التي قامت بنشر الخبر.

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