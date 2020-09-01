روما يتعاقد مع الأرمينى مخيتريان بشكل نهائى

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده بشكل نهائي مع لاعب الوسط الارميني الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق آرسنال الإنجليزي.وقضى مخيتريان (31 عاما) الموسم الماضي معارا لروما، حيث سجل تسعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي ليساهم في احتلال الفريق المركز الخامس في نهاية الموسم.وكان عقد مخيتريان ينتهي مع آرسنال في صيف عام 2021 بعد انضمامه للفريق في 2018 في صفقة مقايضة مع أليكسيس سانشيز الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد لكن جرى فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.وذكر آرسنال في بيانه "الكل يشكر ميكي على مساهمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع روما".