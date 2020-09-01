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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأى: جيرمى كوربين أفضل رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
جيرمي كوربن
جيرمي كوربن
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كشف استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أن رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، والذي عانى الحزب خلال رئاسته لخسارتين في إنتخابات عامة - أفضل "رئيس وزراء لم تحصل عليه بريطانيا"، بنسبة 57.7 في المائة من الأصوات التي شاركت في استطلاع الرأي.

وأجرى الاستطلاع إذاعة "تايمز"، تحت عنوان "كأس العالم لأحسن رئيس وزراء لم تحصل عليه البلاد"، ونشرت نتائجه صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، بمشاركة 12300 شخص.

وتغلب كوربن على رئيسي الحزب إد ميليباند وجون سميث إضافة إلى بادي أشدون رئيس حزب الديمقراطيون الأحرار ووزير الخزانة من حزب المحافظين كين كلارك وذلك في الإستفتاء الذي جرى على الإنترنت.

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