«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب تصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار رطب تصاحبه شبورة مائية ومعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 24
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
إدفو 41 28
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 28
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
الإسكندرية 32 26
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 24
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 24
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 23
نويبع 37 30
طابا 36 26
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 27
الأقصر 41 28
أسوان 41 27
إدفو 41 28
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 28