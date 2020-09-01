«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب تصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس حار رطب تصاحبه شبورة مائية ومعتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 25الإسكندرية 32 26وادى النطرون 35 25طنطا 36 24شبين الكوم 36 25دمنهور 34 24بلطيم 32 22مطروح 30 24السلوم 33 23سيوة 37 22بورسعيد 32 27دمياط 32 26الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الإسماعيلية 37 22السويس 37 24العريش 32 23رفح 32 23رأس سدر 37 25نخل 37 23نويبع 37 30طابا 36 26كاترين 35 20الطور 35 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 39 29مرسى علم 38 28الفيوم 37 25بني سويف 38 24المنيا 39 24أسيوط 39 24سوهاج 40 25قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 27إدفو 41 28أبوسمبل 40 26الوادي الجديد 40 22شلاتين 38 27أبو رماد 37 27حلايب 35 27رأس حدربة 34 28