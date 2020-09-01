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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تتخذ مزيدًا من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
وكالات
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أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستتخذ مزيدًا من الإجراءات لتخفيف قيود العزل العام الرامية لمكافحة تفشي كورونا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، بما يشمل رفع الحظر عن بعض الأنشطة الثقافية.

وسيتم إعادة فتح رياض الأطفال بخمسين في المئة من طاقتها، مع منع استخدام أجهزة تكييف الهواء، ومنع أولياء الأمور من دخول المباني.

وتتضمن الإجراءات أيضًا إنهاء الإجازة الاستثنائية مدفوعة الأجر للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وخففت الجزائر قيود كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والمساجد وأماكن الترفيه والشواطئ.

وسجلت السلطات حتى الآن 44494 إصابة بفيروس كورونا و1510 وفيات.

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