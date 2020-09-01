كشف شافعي محمد مدير أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح عن وفاة والدة الفنان عبدالرحيم حسن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "البقاء لله توفيت الآن والدة الفنان القدير عبدالرحيم حسن العزاء تليفونيا أدعو له بالرحمة والمغفرة".والفنان عبدالرحيم حسن، هو أحد الفنانين المسرحيين الكبار وله كثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية، كان آخرها مسلسل "النهاية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان يوسف الشريف وحقق نجاحا كبيرا، بينما شارك في أحد العروض المسرحية التي يقدمها الفنان محمد صبحي على مسرحه بالطريق الصحراوي.