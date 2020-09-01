حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس فتاة اتهمت 3 شباب بالتعدي عليها جنسيًا داخل شقتها بمنطقة القطامية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، حيث دلت التحريات الأولية على أن أحد المتهمين كان على موعد معها للذهاب إلى مسكنها لممارسة الرذيلة معها مقابل مبلغ مالي، وحدث بينهما خلاف ولم يعتدي عليها أحد.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا من فتاة تتهم فيه شابًا وآخرين أصدقاءه باقتحام شقتها، والتعدي عليها جنسيًا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدًا لتفريغها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.