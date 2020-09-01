«ضربة معلمة».. تفاصيل أول بطولة مطلقة لحنان مطاوع فى رمضان

أعلن المؤلف فتحي الجندي تقديمه مسلسلًا تليفزيونيًا في رمضان المقبل تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ليكون العمل هو البطولة الأولى لها في الدراما الرمضانية، بعد عدة بطولات خارج السباق الرمضاني كان من ضمنها "بنت القبايل" ومسلسل "إلا أنا".وأوضح "الجندي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، وجارٍ التجهيز له الآن، يحمل اسم "ضربة معلمة"، وهو من إخراج شادي أبو الحسن وإنتاج أحمد أبو عزوز، فيما يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.ويُعرض حاليا للفنانة حنان مطاوع مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة "دي إم سي" ويشارك في بطولته الفنان أحمد كشك ورامي الطمباري وآخرون.