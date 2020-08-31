قطاعات جذب الاستثمار: الكهرباء والصناعة تتصدران.. والصحة تتراجع

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمارات، خلال الربع الأول من عام 2020، إذ جاء قطاع الكهرباء فى صدارة القطاعات الأكثر مساهمة فى إجمالى الاستثمارات بنسبة 11.2%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.2%، والنقل والتخزين 10.4%.وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قطاع البترول الخام سجل أكبر ارتفاع فى نسبة المساهمة فى إجمالى الاستثمارات لـ10.3% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 1.8% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية من 6.1% لـ9.5%، وقطاع الكهرباء من 9.4% لـ11.2% خلال فترة المقارنة ذاتها.بينما سجلت عدد من القطاعات الأخرى تراجعًا فى نسبة مساهمتها فى إجمالي الاستثمارات، أبرزها قطاع الخدمات الصحية لـ3% خلال الربع الأول من 2020، مقابل 11.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، وقطاع خدمات التعليم من 4.3% لـ3.5%، والغاز الطبيعى من 11.6% لـ9.7%، الاتصالات من 4.8% لـ3.9%، ومطاعم وفنادق من 0.7% لـ0.3%.