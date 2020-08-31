رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاعات جذب الاستثمار: الكهرباء والصناعة تتصدران.. والصحة تتراجع

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:59 م
الكهرباء
الكهرباء
أميرة ممدوح
طباعة
رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمارات، خلال الربع الأول من عام 2020، إذ جاء قطاع الكهرباء فى صدارة القطاعات الأكثر مساهمة فى إجمالى الاستثمارات بنسبة 11.2%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.2%، والنقل والتخزين 10.4%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قطاع البترول الخام سجل أكبر ارتفاع فى نسبة المساهمة فى إجمالى الاستثمارات لـ10.3% خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 1.8% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية من 6.1% لـ9.5%، وقطاع الكهرباء من 9.4% لـ11.2% خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما سجلت عدد من القطاعات الأخرى تراجعًا فى نسبة مساهمتها فى إجمالي الاستثمارات، أبرزها قطاع الخدمات الصحية لـ3% خلال الربع الأول من 2020، مقابل 11.9% خلال الربع نفسه من العام السابق عليه، وقطاع خدمات التعليم من 4.3% لـ3.5%، والغاز الطبيعى من 11.6% لـ9.7%، الاتصالات من 4.8% لـ3.9%، ومطاعم وفنادق من 0.7% لـ0.3%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الكليات.. الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2020

حبس 3 متهمين بـ«جريمة الفيرمونت».. و100 ألف جنيه تخلي سبيل 3 آخرين

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

الصحة: تسجيل 212 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و22 وفاة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

حبس 3 متهمين بـ«جريمة الفيرمونت».. و100 ألف جنيه تخلي سبيل 3 آخرين

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

الحرائق تدمر 10 آلاف هكتار من الغابات في إسبانيا

أمريكا توافق على استخدام أمازون الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يقدم 4 عروض للأطفال عبر «يوتيوب» اليوم

إقبال كبير من الأطفال على برنامج «رسمة في معلومة» (صور)

أكاديمية الفنون بالإسكندرية تفتح باب التقديم لمعاهدها

خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر