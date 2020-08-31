إخلاء سبيل المتهمين بالتعدي على فتاة في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل 3 أشخاص في واقعة اتهامهم بالتعدي جنسيا علي فتاة بالقطامية.تعود تفاصيل عندما تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا وآخرين أصدقاءه باقتحام شقتها والتعدي عليها جنسيا، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحبط العقار الذي شهد الواقعة تمهيدا لتفريغها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.