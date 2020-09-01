حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

برج الحمل



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برج السرطان



برج الأسد



برج العذراء



برج الميزان



برج العقرب



برج القوس



برج الجدي



برج الدلو



برج الحوت



مهنيًا: انتقال القمر المكتمل إلى الحوت يدعوك إلى الحذر والابتعاد عن مواجهة أحد الزملاء الخبثاء والقادر على إيذائك.عاطفيًا: إهمال الشريك سيكون مكلفًا جدًا، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.صحيًا: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحرًا تزور خلالها بعض البلدان.مهنيًا: يبدأ الشهر مع تراجع معنوي بسيط لا يؤثر فيك، لكن الأمر يتطلب الهدوء والتروي وعدم زج نفسك في ورطة سوف تتحسن الأمور ابتداء من بعد الظهر مع انتقال القمر المكتمل إلى الحوت الصديق.عاطفيًا: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك.صحيًا: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة.مهنيًا: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.عاطفيًا: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته.صحيًا: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك.مهنيًا: يبدأ الشهر مع نشاط كبير تحت تأثير القمر المكتمل من برج الحوت المائي الصديق ما يجعلك تتخلص من كل إحراج، وتتغلب على بعض المواقف المتصلبة، فكن متفائلًا.عاطفيًا: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعًا.صحيًا: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.مهنيًا: يبدأ الشهر مع مشروع جديد والتخلص من بعض التأخيرات والتسويفات التي تعيق تقدم العمل والسير به كما ينبغي.عاطفيًا: العون الذي حظيت به من الشريك أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية.مهنيًا: تمر بمرحلة ارتياح كبير في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح.عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلًا أحيانًا كثيرة، لكن لا تدع نفسك أسيرًا له.صحيًا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك إرهاقًا واضحًا، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل.مهنيًا: الحظ الكبير إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها.عاطفيًا: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكنّ هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات.صحيًا: عدم حصولك على النتائج المرجوّة من الحمية يولّد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة.مهنيًا: الحظ الكبير إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها.عاطفيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك.صحيًا: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن سفر وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليًا ولا تجاريًا.عاطفيًا: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية.صحيًا: تتعدّد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك.مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم بابًا كان مغلقًا ويبشر بخبر مهني مفرح، وتحقق أرباحًا في الاستثمارات العقارية.عاطفيًا: يقوى الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك أو في محيط مهنتك ابتداءً من اليوم.صحيًا: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة.مهنيًا: في حال رغبت في تبديل موقعك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحقق ذلك.عاطفيًا: يفاجؤك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما أنك مطمئن البال وخفيف الظل.صحيًا: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليمًا معافى.مهنيًا: انتقال القمر المكتمل إلى برجك يرطّب الأجواء وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية.عاطفيًا: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة.صحيًا: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها.