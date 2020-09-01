سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 1-9-2020



سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-9-2020

البنك المركزي المصري



4.22 جنيه للشراء



4.24 جنيه للبيع



البنك الأهلي المصري



4.13 جنيه للشراء



4.25 جنيه للبيع



بنك مصر



4.13 جنيه للشراء



4.24 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية



4.13 جنيه للشراء



4.25 جنيه للبيع



البنك التجاري الدولي cib



4.12 جنيه للشراء



4.24 جنيه للبيع



بنك التعمير والإسكان



4.12 جنيه للشراء



4.25 جنيه للبيع



البنك العربي الأفريقي الدولي



4.10 جنيه للشراء



4.25 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي



4.10 جنيه للشراء



4.25 جنيه للبيع



وتأتي المملكة العربية السعودية بتصنيف مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.



جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والثانية عملات معدنية عبارة عن «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».



يواصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-9-2020 استقراره أمام الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المحلية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.وتلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجية محكمةساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.ويقدم موقع « الدستور »، في ضوء خدماته المتنوعة، تقريرًا يشمل أسعار التداول وفقًا للتقارير النهائية للبنوك العاملة المصرية.