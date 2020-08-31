إزالة 4 مكامير فحم مخالفة بدمياط

شنت إدارة البيئة بديوان عام المحافظة برئاسة محمد الدالي، حملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولي حسنين لتنفيذ أعمال إزالة لمكامير فحم مخالفة.وتم إزالة ٤ مكامير بنطاق قريتي الرياض والبساتين، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويلها من بلدية إلى مطورة خلال مدة أقصاها أسبوعين، وسيتم المرور بصفة مستمرة لتنفيذ الإزالة تجاه المكامير المخالفة.