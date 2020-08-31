«طقس الإكليل».. الحلقة الأحدث من برنامج «معا نبني البيت»

أطلق الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا، الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت"، عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.وجاءت الحلقة الأحدث من البرنامج بعنوان "طقس الإكليل"، والذي ناقش خلاله طقس أكليل الزواج الكنسي للمقبلين على الزواج.وكان القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.