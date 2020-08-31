«زد إف سي» تكشف عن قرارات جديدة ضمن خطة رعاية مواهب كرة القدم الشابة





وتتضمن الشراكة، أن يقوم نادي بروسيا دورتموند بالإشراف الفني على قطاع الناشئين والبراعم وأكاديمية "زد إف سي" ومتابعة المدربين كذلك، لضمان توفير التدريب الكافي للمواهب الواعدة.



من جانبه، قال أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي: "تعزز تلك القرارات رؤيتنا واستراتيجيتنا طويلة المدى في (زد إف سي)، للاستعانة بكافة الخبرات والكوادر والكفاءات الإدارية والرياضية، والتي تتضمن خبرات نادي بروسيا دورتموند الممتدة لأكثر من قرن، بما يساعد على نمو واستمرار الفرق، ويسهم في ضمان تحقيق أهداف المؤسسة. نأمل أن تسهم تلك الخطوات في تحقيق انتعاشة حقيقية في قطاع كرة القدم للشباب والناشئين والبراعم في مصر".



كما تحدث سفين كاليرت، المدير الرياضي الجديد لقطاع الناشئين في "زد إف سي" الحاصل على رخصة يويفا برو، قائلا: "فخور جدًا بكوني جزءًا مساهمًا وفعالًا في هذه الشراكة التي ستأتي بنتائج مبهرة قريبة هنا في مصر، ومن خلال العمل الجماعي مع نادي دورتموند العريق، سنعمل على تحقيق الأهداف طويلة المدى لكلا الناديين".



كما صرحت الشركة عن تولي إيهاب لهيطة، منصب مدير قطاع الرياضة في شركة زد للاستثمار الرياضي، وكشفت كذلك عن إعادة هيكلة قطاع الناشئين في النادي، بتعيين مدربين جدد ذوي خبرة، حيث يتولى كابتن علاء نبيل، منصب رئيس قطاع الناشئين والبراعم، ليستثمر خبرته التي استمرت لعقدين من الزمن في قيادة فريق كرة القدم لتحقيق المزيد من النجاحات الدولية والمحلية.





كما سيعاونه كابتن هشام حنفي، في منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين والبراعم، ليشرف على تطوير المواهب في الأكاديمية.



وأوضح أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي: "فخورون بكل ما حققناه في تلك الفترة الزمنية، والتي تعد رقما قياسيا بالفعل، إذ ستسهم تلك الشراكة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي يعد أحد أكبر الأندية في العالم، في صقل المواهب الشابة ومساعدتهم على أن يخرجوا للنور لآفاق أكثر عالمية للمنافسة مثل اللاعب العالمي ماركو رويس، وهو ما تسعى إليه الشركة بشكل دائم لتنمية وخدمة المزيد من مواهب كرة القدم الواعدة".



وفي إطار دعم وتطوير المواهب الشابة لتتنافس وتمثل مصر في جميع الأصعدة المحلية والدولية، أعلنت زد للاستثمار الرياضي، عن إطلاق فرق جديدة للناشئين والبراعم، ليصل عدد فرق الناشئين إلى 9 فرق، والتي تتراوح أعمارهم مقسمة على كل فريق من بين مواليد 2001 حتى عام 2011، والذي من المقرر لهم المنافسة والمشاركة في الدوري المصري في موسمه الجديد.





ويشارك في الجهاز الفني والإداري الخاص بالفرق عدد من الكوادر الرياضية، والتي تتضمن أحمد غانم سلطان في منصب مخطط أحمال، ومحمود صادق الذي يشغل منصب المدير الفني لفريق مواليد 2011، وأحمد معوض ليتولى منصب المدير الفني لفريق مواليد 2010، ومحمد عبدالعزيز أحمد كمدير فني لفريق مواليد 2009.



كما يشغل أسامة عبدالله مدير فني لفريق مواليد 2007، ويعمل محمد عز منصب مدير فني لفريق مواليد 2006، وتامر حفني المدير الفني لفريق مواليد 2005، ويشغل أحمد الجمل، منصب المدير الفني لفريق مواليد 2003، ذلك بالإضافة إلى عبدالخالق سيد، في منصب المدير الفني لفريق مواليد 2001.



كما ستطلق الشركة العديد من الفرق الجديدة بمختلف الفئات العمرية في أكاديميات "زد إف سي"، والتي تتضمن 6 فرق تتراوح أعمارهم من بين مواليد عام 2008 حتى عام 2013 مقسمة على كل فريق، للوصول لأكبر قدر من المواهب ودعم المنتخبات الوطنية من خلال أفضل البرامج التدريبية.

في إطار تنمية واستثمار المواهب الشابة، أعلن مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، عن عدة قرارات جديدة خاصة بأنشطة كرة القدم للموسم القادم، وذلك في اجتماع عقد برئاسة أنسي ساويرس، وفى حضور أعضاء مجلس الإدارة، حسن عبده، وهيثم عبدالعظيم، وأحمد دياب، ومحمد فاخر، وسيف زاهر، وحازم إمام، وأحمد حسن، وعماد متعب، ومحمد زيدان، إلى جانب أحمد حسام ميدو.كان من أهم تلك القرارات، عقد شراكة مع نادي بروسيا دورتموند الألماني، لأول مرة في إفريقيا، لرعاية وتدريب مواهب كرة القدم الشابة في قطاع الناشئين.