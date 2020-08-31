سقوط تشكيل عصابي تخصص في «نشل» المواطنين بالبساتين

تمكنت وحدة مباحث البساتين، الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في «نشل» المواطنين بالبساتين.كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنيّة، وتمكنوا من سماع استغاثة سيدة عقب سرقتها من أعلى دراجة نارية، وبتتبع المتهم اعترف بارتكابه عدة وقائع نشل بذات الأسلوب "الخطف" وتكوين تشكيل عصابي لنشل المواطنين وخطف حقائبهم.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.