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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه «جزمة الأهلي فوق الجميع»
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:38 م
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قال الإعلامي تامر أمين، إن البعض أساء فهم تصريحه "جزمة الأهلي فوق الجميع"، واعتبرها إساءة للأندية الأخرى.
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