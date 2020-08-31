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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد جلال رئيسًا لقطاع الإنتاج الثقافى لعام آخر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:53 م
خالد جلال
خالد جلال
ايهاب مصطفى
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أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولى المخرج خالد جلال، رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لمدة عام آخر.

ووجه "جلال"، الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يعتز ويفتخر بهذه الثقة، وسعيد بالعمل مع فنانة وقامة فنية وإدارية كبيرة مثل الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وكان خالد جلال، حصل على منحة في الإخراج المسرحي، وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب، وكان عمره وقتها 28 سنة.

وتولى جلال، رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015.

وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.

كما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال، بأنه "تكريم التكريمات".

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