الجيش السوري يحبط هجوما إسرائيليا على جنوب دمشق

تصدت الدفاعات الجوية بالجيش السوري، مساء اليوم الإثنين، لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق.وقال مصدر عسكري بالجيش السوري، إن عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، فيما أسقط وسائط الدفاع الجوي عددًا من الصواريخ المعادية، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".وأفادت المصادر السورية بأن العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل.